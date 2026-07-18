Visite flash « Nouvelle œuvre accrochée ! », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite flash « Nouvelle œuvre accrochée ! » Samedi 19 septembre, 16h15, 17h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous en salle 44 (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez en 15 minutes la peinture 02.07.59-22.09.59 de Zao Wou-Ki. Donnée en 2025, cette œuvre rejoint les collections permanentes. Venez vous questionner sur l’univers et le travail envoûtant de cet artiste .

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Découvrez en 15 minutes la peinture 02.07.59-22.09.59 de Zao Wou-Ki. Donnée en 2025, cette œuvre rejoint les collections permanentes. Quel est l’univers de cet artiste ?

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier