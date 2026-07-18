Visite flash « Nouvelle œuvre accrochée ! », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Visite flash « Nouvelle œuvre accrochée ! » Samedi 19 septembre, 16h15, 17h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 15 minutes – Rendez-vous en salle 44 (2e étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Découvrez en 15 minutes la peinture 02.07.59-22.09.59 de Zao Wou-Ki. Donnée en 2025, cette œuvre rejoint les collections permanentes. Venez vous questionner sur l’univers et le travail envoûtant de cet artiste .
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Découvrez en 15 minutes la peinture 02.07.59-22.09.59 de Zao Wou-Ki. Donnée en 2025, cette œuvre rejoint les collections permanentes. Quel est l’univers de cet artiste ?
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon 18 juillet 2026
- Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon 23 juillet 2026
- Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale St-Bénigne Dijon 1 août 2026
- Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon 4 août 2026
- Renata chante Dijon Salle des Chantalistes Dijon 23 août 2026