Visite flash « Regards impressionnistes sur un littoral en péril », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite flash « Regards impressionnistes sur un littoral en péril » 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 39 (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

À travers une sélection de paysages maritimes, découvrez comment les peintres impressionnistes ont saisi la beauté et la diversité du littoral français. Ces œuvres offrent également l’occasion de réfléchir à la préservation de ce patrimoine naturel et culturel aujourd’hui fragilisé.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

À travers une sélection de paysages maritimes, découvrez comment les peintres impressionnistes ont saisi la beauté et la diversité du littoral français.Ces œuvres offrent également l’occasion de à la…

© Philippe Bornier