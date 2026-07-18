Visite flash « Scènes de vie…», Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite flash « Scènes de vie…» 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salon Condé (salle 23, 1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À première vue, cela ressemble à des scènes de la vie quotidienne, des moments de détente entre amis… mais c’est bien plus que cela ! Les sens cachés des tableaux se dévoilent…

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

À première vue, cela ressemble à des scènes de la vie quotidienne, des moments de détente entre amis… mais c’est bien plus que cela ! Les sens cachés des tableaux se dévoilent…

© Philippe Bornier