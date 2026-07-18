Visite flash théâtralisée de l’hôtel Despringles, Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite flash théâtralisée de l’hôtel Despringles 19 et 20 septembre Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir cet hôtel particulier de 1670, raconté par la « descendante » de Guillaume Despringles greffier des États de Bourgogne et laissez vous emporter dans une immersion théatralisée.

Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon 47 rue Monge, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr L’hôtel Despringles est un édifice historique qui accueille les réunions des experts internationaux des 50 pays membres de l’OIV. Cet hôtel, empreint d’élégance et de tradition, est également le lieu où sont reçues les délégations étrangères en visite, et où se tiennent divers événements culturels autour de la vigne et du vin.

Hôtel édifié entre 1662 et 1675 par Guillaume Despringles, greffier des États de Bourgogne, il a été acquis en 1773 par l’Académie de Dijon. Il doit son décor intérieur au sculpteur Boichot.

Venez découvrir cet hôtel particulier de 1670, raconté par la « descendante » de Guillaume Despringles greffier des États de Bourgogne et laissez vous emporter dans une immersion théatralisée.

© Ville de Dijon