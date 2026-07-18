Visite flash théâtralisée de l’hôtel Despringles, Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Despringles, ancien hôtel de l'académie de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Visite flash théâtralisée de l’hôtel Despringles 19 et 20 septembre Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon Côte-d’Or
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir cet hôtel particulier de 1670, raconté par la « descendante » de Guillaume Despringles greffier des États de Bourgogne et laissez vous emporter dans une immersion théatralisée.
Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon 47 rue Monge, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr L’hôtel Despringles est un édifice historique qui accueille les réunions des experts internationaux des 50 pays membres de l’OIV. Cet hôtel, empreint d’élégance et de tradition, est également le lieu où sont reçues les délégations étrangères en visite, et où se tiennent divers événements culturels autour de la vigne et du vin.
Hôtel édifié entre 1662 et 1675 par Guillaume Despringles, greffier des États de Bourgogne, il a été acquis en 1773 par l’Académie de Dijon. Il doit son décor intérieur au sculpteur Boichot.
Venez découvrir cet hôtel particulier de 1670, raconté par la « descendante » de Guillaume Despringles greffier des États de Bourgogne et laissez vous emporter dans une immersion théatralisée.
© Ville de Dijon
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon 18 juillet 2026
- Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon 23 juillet 2026
- Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale St-Bénigne Dijon 1 août 2026
- Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon 4 août 2026
- Renata chante Dijon Salle des Chantalistes Dijon 23 août 2026