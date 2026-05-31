Visite gratuite de Castanea -Espace découverte de la châtaigne d’Ardèche, Castanea, Montregard

Visite gratuite de Castanea -Espace découverte de la châtaigne d’Ardèche 19 et 20 septembre Castanea Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée Castanea vous ouvre ses portes en accès libre !

Partez à la découverte de l’univers fascinant du châtaignier en Ardèche : de son environnement à ses usages traditionnels, en passant par les savoir-faire d’autrefois. Explorez librement les différentes salles du musée, admirez les collections d’outils anciens et de mobilier en bois de châtaignier, témoins d’un patrimoine vivant.Espace boutique

Castanea 2 parvis de l’église 43290 Montregard Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 39 90 66 https://www.castanea-ardeche.com se garer place du château accès piéton uniquement sur le parvis de l’église

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée Castanea vous ouvre ses portes en accès libre !

©Castanea_Cevennes-d-Ardeche