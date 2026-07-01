Visite guidée : à Caen le street-art, Hôtel d’Escoville, Caen

Informations pratiques

Visite guidée : à Caen le street-art Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel d’Escoville Calvados

Durée 1h15, 25 pers. max, RDV hôtel d’Escoville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

La visite sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées et les nombreux codes qui régissent la pratique.

Hôtel d’Escoville 12 place Saint-Pierre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 86 14 16 https://www.academie-scabl-caen.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/ »}] L’hôtel d’Escoville est un hôtel particulier construit sur la place Saint-Pierre, dans le centre-ville ancien de Caen, dans les années 1530 et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Il a pu être appelé également par le passé hôtel de Valois. Il abrite l’Office du tourisme et accueille les conférences de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen et de la société des Antiquaires.

La visite sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées et les nombreux codes qui régissent la pratique.

©Caen la mer tourisme – Alix Jonet