Visite guidée à la découverte du patrimoine ferroviaire !, Musée du chemin de fer, Nîmes

Informations pratiques

Visite guidée à la découverte du patrimoine ferroviaire ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée du chemin de fer Gard

Un tarif unique sera appliqué pour cet événement : 6€ par personne (gratuité en dessous de 6 ans). Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, le Musée du Chemin de fer de Nîmes propose ses traditionnelles visites guidées consacrées au patrimoine ferroviaire.

À 10h, 14h, 15h et 16h, les visiteurs pourront découvrir un patrimoine rare et menacé : locomotives et wagons uniques, dont certains sont inscrits au titre des Monuments historiques, ainsi que de nombreux objets insolites.

La visite se déroule au cœur de la rotonde ferroviaire sud du dépôt de Nîmes.

Durée : entre 1h30 et 2h.

Musée du chemin de fer 97 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie 04 66 36 02 51 http://www.aaatv30.fr Ouvert en 1988 par l’association L’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur SNCF, ce musée offre une occasion unique de découvrir le monde ferroviaire d’avant l’ère de la traction électrique. Vous pourrez admirer des locomotives à vapeur, des bielles et des modèles réduits exposés avec passion.

Le Samedi 19 Septembre, le Musée du Chemin de Fer de Nîmes fait découvrir le patrimoine ferroviaire en organisant ses traditionnelles visites guidées. Le matin

©Aurélien PAUCHON-WANNER