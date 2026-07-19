Informations pratiques

Niort

Visite guidée à vélo Le Marais poitevin à vélo, de Niort à La Roussille ma ! ma ! ma ! trop trop beau !

7 Quai Maurice Métayer Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Vous longerez la SÈVRE au départ de NIORT pour découvrir les paysages du MARAIS mouillé jusqu’à LA ROUSSILLE. C’est un lieu enchanteur où se trouvent une des plus vieilles écluses de FRANCE, des arbres remarquables, 2 anciens moulins et des petits secrets. Vous saurez enfin pourquoi il y a une écluse à La Roussille.

+ dégustation.

Sur réservation.

Visite proposée par Je Regarde. .

7 Quai Maurice Métayer Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr

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English : Visite guidée à vélo Le Marais poitevin à vélo, de Niort à La Roussille ma ! ma ! ma ! trop trop beau !

L’événement Visite guidée à vélo Le Marais poitevin à vélo, de Niort à La Roussille ma ! ma ! ma ! trop trop beau ! Niort a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin