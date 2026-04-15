Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul au Musée Champollion, Figeac Figeac

Figeac

Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul au Musée Champollion, Figeac

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

À l’occasion du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, le Musée Champollion Les Écritures du Monde de Figeac et le National Museum of World Writing Systems d’Incheon s’associent pour faire découvrir la culture coréenne à travers son rapport à l’écrit et notamment l’invention de son écriture, le hangeul.

Créée en 1443 par le roi Sejong dans une volonté de faciliter l’alphabétisation de son peuple, le hangeul est l’une des rares écritures dont la genèse et la mise en place est parfaitement documentée

À l’occasion du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, le Musée Champollion Les Écritures du Monde de Figeac et le National Museum of World Writing Systems d’Incheon s’associent pour faire découvrir la culture coréenne à travers son rapport à l’écrit et notamment l’invention de son écriture, le hangeul.

Créée en 1443 par le roi Sejong dans une volonté de faciliter l’alphabétisation de son peuple, le hangeul est l’une des rares écritures dont la genèse et la mise en place est parfaitement documentée. En replongeant dans la culture coréenne des périodes Koryo et Joseon et en évoquant la culture actuelle où le hangeul est si présent, l’exposition, labellisée par l’Ambassade de Corée du Sud, nous place aux origines d’une des plus grandes révolutions connues par ce pays.

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Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

On the occasion of the 140th anniversary of diplomatic relations between France and Korea, the Musée Champollion Les Écritures du Monde in Figeac and the National Museum of World Writing Systems in Incheon are joining forces to explore Korean culture through its relationship with the written word, and in particular the invention of its script, the hangeul

Created in 1443 by King Sejong to facilitate the literacy of his people, hangeul is one of the few scripts whose genesis and implementation are perfectly documented

L’événement Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul au Musée Champollion, Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Figeac