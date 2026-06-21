Visite guidée Agen pour les pitchouns ! Office de Tourisme Destination Agen Agen samedi 18 juillet 2026.

Agen

Visite guidée Agen pour les pitchouns !

Office de Tourisme Destination Agen 38, rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Durant une heure, suivez vos enfants qui découvriront à travers des questions, jeux et dessins, l’histoire de la ville. Goûter offert par notre partenaire, Les Comptoirs d’Alice à Boé. Visite sur réservation au 05 53 47 36 09.

Durant une heure, suivez vos enfants qui découvriront à travers des questions, jeux et dessins, l’histoire de la ville. Un petit rallye ludique pour les kids et leur famille afin de percer les secrets du centre historique d’Agen. Un guide vous accompagnera tout au long du circuit et un goûter clôturera ce moment convivial.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

NOTE Goûter offert par notre partenaire, Les Comptoirs d’Alice, Centre Commercial Ex-Géant Casino, Avenue de Bigorre, 47550 Boé. .

Office de Tourisme Destination Agen 38, rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Visite guidée Agen pour les pitchouns !

For an hour, follow your children as they discover the history of the town through questions, games and drawings. Snack offered by our partner, Les Comptoirs d’Alice in Boé. Visit by reservation on 05 53 47 36 09.

L’événement Visite guidée Agen pour les pitchouns ! Agen a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen