Visite guidée architecturale de l’Hôpital européen Georges-Pompidou, Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris

Informations pratiques

Visite guidée architecturale de l’Hôpital européen Georges-Pompidou Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Hôpital européen Georges-Pompidou Paris

Limité à 15 personnes et réservation obligatoire (chaque réservation recevra une confirmation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Découverte de l’architecture de l’hôpital européen Georges-Pompidou, valorisation du patrimoine et de la programmation culturelle de l’établissement puis échange questions/réponses.

ATTENTION : La visite est une visite architecturale mais pour des questions de sécurité, d’hygiène et de confidentialité, le toit, les services et le matériel médical ne font pas partis de la visite. Merci de votre compréhension.

Hôpital européen Georges-Pompidou 20 rue leblanc 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France https://hopital-georgespompidou.aphp.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lime.aphp.fr/index.php/776125?lang=fr »}] L’Hôpital européen Georges-Pompidou, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, répond aux besoins de santé de près de 600 000 habitants.

L’hôpital est reconnu pour ses expertises des pathologies de l’adulte notamment dans les domaines cardiovasculaire et rénal, du cancer et de l’urgence.

Son infrastructure est moderne et novatrice. Métro 8 station Balard

RER C Pont du Garigliano

Bus 169, 88, 42 et 30 arrêt Hôpital européen Georges-Pompidou

Visite commentée

©F.Marin (AP-HP)