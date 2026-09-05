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Visite guidée architecturale du quartier Baudens, Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux, Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Observatoire astronomique et météorologique de l'abbé Louis Moreux · Bourges

Visite guidée architecturale du quartier Baudens, Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux, Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Observatoire astronomique et météorologique de l'abbé Louis Moreux
Adresse
22 rue Ranchot, 18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
RDV au 22 rue Ranchot 18000 Bourges

Visite guidée architecturale du quartier Baudens Dimanche 20 septembre, 11h00 Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux Cher

RDV au 22 rue Ranchot 18000 Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée architecturale du quartier Baudens.
En partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Cher.

Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux 22 rue Ranchot, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Visite guidée architecturale du quartier Baudens.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique

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