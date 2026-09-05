Visite guidée architecturale du quartier Baudens, Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux, Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Observatoire astronomique et météorologique de l'abbé Louis Moreux · Bourges

Informations pratiques

Visite guidée architecturale du quartier Baudens Dimanche 20 septembre, 11h00 Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux Cher

RDV au 22 rue Ranchot 18000 Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée architecturale du quartier Baudens.

En partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Cher.

Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux 22 rue Ranchot, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Visite guidée architecturale du quartier Baudens.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique