Visite guidée architecturale du quartier Baudens, Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux, Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Observatoire astronomique et météorologique de l'abbé Louis Moreux · Bourges
Informations pratiques
Visite guidée architecturale du quartier Baudens Dimanche 20 septembre, 11h00 Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux Cher
RDV au 22 rue Ranchot 18000 Bourges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée architecturale du quartier Baudens.
En partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Cher.
Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux 22 rue Ranchot, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Visite guidée architecturale du quartier Baudens.
©Direction des Musées et du Patrimoine Historique
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