Visite guidée architecture « Du couvent de la Visitation au musée d’aujourd’hui », Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Visite guidée architecture « Du couvent de la Visitation au musée d’aujourd’hui » Dimanche 20 septembre, 11h15 Musée de la chaussure Drôme

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

A l’occasion d’une visite guidée, laissez vous raconter l’évolution du batiment qui accueille l’actuel musée; du couvent des Visitandiesn construit au 17éme siècle jusqu’à ll’installation de l’actuel musée de la Chaussure.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.

A l’occasion d’une visite guidée, laissez vous raconter l’évolution du batiment qui accueille l’actuel musée; du couvent des Visitandiesn construit au 17éme siècle jusqu’à ll’installation de l’actuel…

©Bernard_Desmares