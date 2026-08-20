Visite guidée architecture « Du couvent de la Visitation au musée d’aujourd’hui », Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la chaussure · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Visite guidée architecture « Du couvent de la Visitation au musée d’aujourd’hui » Dimanche 20 septembre, 11h15 Musée de la chaussure Drôme
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
A l’occasion d’une visite guidée, laissez vous raconter l’évolution du batiment qui accueille l’actuel musée; du couvent des Visitandiesn construit au 17éme siècle jusqu’à ll’installation de l’actuel musée de la Chaussure.
Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.
A l’occasion d’une visite guidée, laissez vous raconter l’évolution du batiment qui accueille l’actuel musée; du couvent des Visitandiesn construit au 17éme siècle jusqu’à ll’installation de l’actuel…
©Bernard_Desmares
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