Visite guidée – architecture, Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Visite guidée – architecture Samedi 19 septembre, 11h45 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Limite de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

À la suite de la présentation en salle, une visite (sur inscription) proposera d’observer les espaces intérieurs les plus significatifs du bâtiment, tels que la salle des pas perdus et les salles d’audience. L’utilisation de la lumière naturelle et artificielle, le choix des matériaux (béton, bois, aluminium…), l’intégration d’œuvres d’art et la réinvention des espaces d’accueil du public caractérisent l’architecture intérieure du tribunal de Créteil. Si, au cours du temps, ces aménagements ont évolué pour répondre à des nouveaux besoins, les intérieurs du palais gardent la force de la proposition initiale.

Tribunal judiciaire de Créteil Pl. du Palais, 94011 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 [{« type »: « link », « value »: « https://rdv.anct.gouv.fr/motif/59fQcnis/visite-guidee-architecture »}] Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Visite commentée

©Antoine LISBONIS