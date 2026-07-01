Visite guidée Art Nouveau au Cimetière de Préville, Nancy – Entrée côté Rue Raymond Poincaré, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Nancy - Entrée côté Rue Raymond Poincaré · Nancy
Informations pratiques
Visite guidée Art Nouveau au Cimetière de Préville Samedi 19 septembre, 10h30 Nancy – Entrée côté Rue Raymond Poincaré Meurthe-et-Moselle
Limité à 20 personnes, 10 euros, CityPass disponible (une visite guidée incluse, voir sur le site ou à l’Office de Tourisme)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Perché sur les hauteurs de la ville, le cimetière de Préville est souvent surnommé le « Père-Lachaise nancéien ». Il abrite les sépultures de figures majeures de l’École de Nancy et des arts lorrains, dans un décor monumental où se mêlent statues, chapelles, vitraux et bronzes.
Nancy – Entrée côté Rue Raymond Poincaré Rue Raymond Poincaré 54000 Nancy Nancy 54000 Poincaré, Foch, Anatole France, Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383358010 https://www.destination-nancy.com/tourisme/ [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}] Découvrir
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Régine Datin
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Visite guidée Art nouveau/Art déco au cimetière de Préville
Perché sur les hauteurs de la ville, le cimetière de Préville est souvent surnommé le « Père-Lachaise nancéien ». Il abrite les sépultures de figures majeures de l’École de Nancy et des arts lorrains, dans un décor monumental où se mêlent statues, chapelles, vitraux et bronzes. Transports publics
Perché sur les hauteurs de la ville, le cimetière de Préville est souvent surnommé le « Père-Lachaise nancéien ». Il abrite les sépultures de figures majeures de l’École de Nancy et des arts dans un…
© Regine Datin
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