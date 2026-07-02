Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt, Rond point Marguerite de Lorraine, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Rond point Marguerite de Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt 19 et 20 septembre Rond point Marguerite de Lorraine Meurthe-et-Moselle
Limité à 25 personnes, 10 euros, CityPass (une visite incluse, disponible sur le site internet ou directement à l’Office de Tourisme)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Bienvenue dans l’un des quartiers résidentiels les plus réputés de Nancy.
Conçu à partir de 1902 comme une cité-jardin, le parc de Saurupt conserve cinq remarquables maisons Art nouveau, bientôt rejointes, durant l’entre-deux-guerres, par de vastes demeures Art déco.
Rond point Marguerite de Lorraine 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.destination-nancy.com/tourisme/ [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}]
Bienvenue dans l’un des quartiers résidentiels les plus réputés de Nancy.
© Nicolas Dohr
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