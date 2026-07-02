UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt, Rond point Marguerite de Lorraine, Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Rond point Marguerite de Lorraine · Nancy

Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt, Rond point Marguerite de Lorraine, Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rond point Marguerite de Lorraine
Adresse
54000 Nancy
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Limité à 25 personnes, 10 euros, CityPass (une visite incluse, disponible sur le site internet ou directement à l'Office de Tourisme)

Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt 19 et 20 septembre Rond point Marguerite de Lorraine Meurthe-et-Moselle

Limité à 25 personnes, 10 euros, CityPass (une visite incluse, disponible sur le site internet ou directement à l’Office de Tourisme)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Bienvenue dans l’un des quartiers résidentiels les plus réputés de Nancy.
Conçu à partir de 1902 comme une cité-jardin, le parc de Saurupt conserve cinq remarquables maisons Art nouveau, bientôt rejointes, durant l’entre-deux-guerres, par de vastes demeures Art déco.

Rond point Marguerite de Lorraine 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.destination-nancy.com/tourisme/ [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}]
Bienvenue dans l’un des quartiers résidentiels les plus réputés de Nancy.

© Nicolas Dohr

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)