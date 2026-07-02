Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt, Rond point Marguerite de Lorraine, Nancy

Informations pratiques

Visite guidée Art Nouveau au Parc de Saurupt 19 et 20 septembre Rond point Marguerite de Lorraine Meurthe-et-Moselle

Limité à 25 personnes, 10 euros, CityPass (une visite incluse, disponible sur le site internet ou directement à l’Office de Tourisme)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Bienvenue dans l’un des quartiers résidentiels les plus réputés de Nancy.

Conçu à partir de 1902 comme une cité-jardin, le parc de Saurupt conserve cinq remarquables maisons Art nouveau, bientôt rejointes, durant l’entre-deux-guerres, par de vastes demeures Art déco.

Rond point Marguerite de Lorraine 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.destination-nancy.com/tourisme/ [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}]

Bienvenue dans l’un des quartiers résidentiels les plus réputés de Nancy.

© Nicolas Dohr