Visite guidée Art Nouveau – Centre Ville, Office de Tourime Métropolitain, Nancy

Informations pratiques

Visite guidée Art Nouveau – Centre Ville 19 et 20 septembre Office de Tourime Métropolitain Meurthe-et-Moselle

Limité à 34 personnes, réservation obligatoire sur le site, CityPass disponible (une visite guidée incluse, voir site internet ou à l’Office de Tourisme)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une promenade urbaine raconte l’essor économique de Nancy au début du XXe siècle, à travers ses banques, ses grands magasins, ses édifices emblématiques et ses artistes de renom, tels que Louis Majorelle, Jacques Gruber ou Emile Gallé.

Les lignes végétales de l’Art nouveau prennent vie sous vos yeux et animent la ville pour vous la montrer sous une autre lumière, de la rue des Dominicains jusqu’à la brasserie L’Excelsior, témoin élégant de cette modernité assumée.

Avant le départ, les personnes à mobilité réduite sont invitées à se signaler auprès du guide, afin qu’il puisse adapter au mieux le parcours de la visite.

Office de Tourime Métropolitain 1 Place Stanislas, 54000, Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}]

Cette promenade urbaine raconte l’essor économique de Nancy au début du XXe siècle, à travers ses banques, ses grands magasins, ses édifices emblématiques et ses artistes de renom tels que Louis ou …

© Khaled Frikha