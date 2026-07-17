Visite Guidée Art Nouveau – de l’Excelsior à la Villa Majorelle, L’Excelsior, Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · L'Excelsior · Nancy
Informations pratiques
Visite Guidée Art Nouveau – de l’Excelsior à la Villa Majorelle Dimanche 20 septembre, 14h30 L’Excelsior Meurthe-et-Moselle
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Louis Majorelle, ébéniste-ferronnier, industriel et artiste phare de l’École de Nancy, aura été le premier à faire construire par l’architecte parisien Henri Sauvage une villa Art nouveau. Cette maison est un véritable catalogue du vocabulaire architectural de l’École de Nancy !
L’Excelsior 50 Rue Henri-Poincaré 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}]
Louis Majorelle, ébéniste-ferronnier, industriel et artiste phare de l’École de Nancy, aura été le premier à faire construire par l’architecte parisien Henri Sauvage une villa Art nouveau. Cette est…
© Khaled Frikha
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