Visite Guidée Art Nouveau – de l’Excelsior à la Villa Majorelle, L’Excelsior, Nancy

Informations pratiques

Visite Guidée Art Nouveau – de l’Excelsior à la Villa Majorelle Dimanche 20 septembre, 14h30 L’Excelsior Meurthe-et-Moselle

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Louis Majorelle, ébéniste-ferronnier, industriel et artiste phare de l’École de Nancy, aura été le premier à faire construire par l’architecte parisien Henri Sauvage une villa Art nouveau. Cette maison est un véritable catalogue du vocabulaire architectural de l’École de Nancy !

L’Excelsior 50 Rue Henri-Poincaré 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}]

Louis Majorelle, ébéniste-ferronnier, industriel et artiste phare de l’École de Nancy, aura été le premier à faire construire par l’architecte parisien Henri Sauvage une villa Art nouveau. Cette est…

© Khaled Frikha