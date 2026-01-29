Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie II) Sedan
Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie II) Sedan mercredi 29 juillet 2026.
Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie II)
Quai de la Régente Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La Meuse a mille histoires à raconter, embarquez Quai de la Régente pour les découvrir ! Du port à charbon aux ponts qui la traversent, laissez-vous guider par la Meuse.*Les visites Au fil de la Meuse (partie I et II) sont complémentaires et peuvent se suivre indépendamment l’une de l’autre.
Quai de la Régente Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
The Meuse has a thousand stories to tell. Come aboard Quai de la Régente and discover them all! From the coal port to the bridges that cross it, let the Meuse be your guide.*The Au fil de la Meuse tours (parts I and II) are complementary and can be followed independently of each other.
