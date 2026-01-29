Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie II)

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

La Meuse a mille histoires à raconter, embarquez Quai de la Régente pour les découvrir ! Du port à charbon aux ponts qui la traversent, laissez-vous guider par la Meuse.*Les visites Au fil de la Meuse (partie I et II) sont complémentaires et peuvent se suivre indépendamment l’une de l’autre.

Quai de la Régente Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

The Meuse has a thousand stories to tell. Come aboard Quai de la Régente and discover them all! From the coal port to the bridges that cross it, let the Meuse be your guide.*The Au fil de la Meuse tours (parts I and II) are complementary and can be followed independently of each other.

L’événement Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie II) Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme