UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avignon

Visite guidée au Musée Calvet, Momie : Un Patrimoine en danger ?, Musée Calvet, Avignon

samedi 19 septembre 2026 · Musée Calvet · Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Calvet
Adresse
65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse

Visite guidée au Musée Calvet, Momie : Un Patrimoine en danger ? 19 et 20 septembre Musée Calvet Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Momie : Un Patrimoine en danger ?
Visite par Sarah Lestruhaut, cheffe d’établissement des musées Calvet et Lapidaire.
Entre préservation, législation et questionnements éthiques, la conservation des momies dans nos musées soulève de nombreuses problématiques que nous découvrirons à l’occasion de ces journées européennes du patrimoine.
Renseignements :
Mail : reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com
Tél : 04 90 86 33 84

Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Champfleury-Eisenhower Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490163672 https://www.musee-calvet.org [{« link »: « mailto:reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com »}] Écrin architectural tant palladien que versaillais, l’hôtel de Villeneuve-Martignan offre un témoignage remarquable d’une demeure seigneuriale en Provence. C’est au début du XVIIIe siècle que l’édifice prendra une forme solennel et majestueuse, les travaux  sont  dirigés  par  l’architecte  Jean-Baptiste  Franque  qui  proposera  aux commanditaires Joseph Ignace de Villeneuve-Martignan et son épouse Henriette Victoire de Sade un bâti entre cour d’honneur et jardins à la Française au cœur d’Avignon. Le salon d’accueil et l’escalier desservant la galerie Vernet témoignent des réalisations du siècle des lumières. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.
Momie : Un Patrimoine en danger ?

À voir aussi à Avignon (Vaucluse)