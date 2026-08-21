Visite guidée au Musée Calvet, Momie : Un Patrimoine en danger ?, Musée Calvet, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Musée Calvet · Avignon
Informations pratiques
Visite guidée au Musée Calvet, Momie : Un Patrimoine en danger ? 19 et 20 septembre Musée Calvet Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Momie : Un Patrimoine en danger ?
Visite par Sarah Lestruhaut, cheffe d’établissement des musées Calvet et Lapidaire.
Entre préservation, législation et questionnements éthiques, la conservation des momies dans nos musées soulève de nombreuses problématiques que nous découvrirons à l’occasion de ces journées européennes du patrimoine.
Renseignements :
Mail : reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com
Tél : 04 90 86 33 84
Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Champfleury-Eisenhower Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490163672 https://www.musee-calvet.org [{« link »: « mailto:reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com »}] Écrin architectural tant palladien que versaillais, l’hôtel de Villeneuve-Martignan offre un témoignage remarquable d’une demeure seigneuriale en Provence. C’est au début du XVIIIe siècle que l’édifice prendra une forme solennel et majestueuse, les travaux sont dirigés par l’architecte Jean-Baptiste Franque qui proposera aux commanditaires Joseph Ignace de Villeneuve-Martignan et son épouse Henriette Victoire de Sade un bâti entre cour d’honneur et jardins à la Française au cœur d’Avignon. Le salon d’accueil et l’escalier desservant la galerie Vernet témoignent des réalisations du siècle des lumières. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.
Momie : Un Patrimoine en danger ?
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