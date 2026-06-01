Visite guidée au Musée de Bressuire Place de l’hôtel de ville Bressuire
Visite guidée au Musée de Bressuire Place de l’hôtel de ville Bressuire dimanche 21 juin 2026.
Bressuire
Visite guidée au Musée de Bressuire
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15
Visite guidée des collections et de l’exposition.
Partez à la découverte des collections du musée et des œuvres de l’exposition d’art contemporain. .
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
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English : Visite guidée au Musée de Bressuire
L’événement Visite guidée au Musée de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais
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