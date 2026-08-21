Visite guidée au Musée du Petit Palais : Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien », Musée du Petit Palais, Avignon

Informations pratiques

Visite guidée au Musée du Petit Palais : Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien » 19 et 20 septembre Musée du Petit Palais Vaucluse

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien »

Visites par Aurore Billon, régisseuse des collections.

Les œuvres connaissent parfois un parcours mouvementé avant d’arriver dans les salles d’un musée. Et même ensuite, elles ne sont pas toujours à l’abri : feu, eau, insectes ou vandalisme font partie des risques à anticiper et qui exigent une vigilance quotidienne. Des salles d’exposition aux réserves, découvrez les coulisses du musée du Petit Palais et comment ses équipes œuvrent à la préservation de ce patrimoine pour le transmettre aux générations futures.

Durée 1h

Inscriptions sur réservation (12 personnes maximum)

Réservations :

Mail : reservation.petitpalais@mairie-avignon.com

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org [{« type »: « email », « value »: « reservation.petitpalais@mairie-avignon.com »}] [{« link »: « mailto:reservation.petitpalais@mairie-avignon.com »}] Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

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