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Visite guidée au Musée du Petit Palais : Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien », Musée du Petit Palais, Avignon

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Petit Palais · Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Petit Palais
Adresse
Place du Palais, 84000 Avignon, France
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Limité à 12 personnes

Visite guidée au Musée du Petit Palais : Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien » 19 et 20 septembre Musée du Petit Palais Vaucluse

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien »

Visites par Aurore Billon, régisseuse des collections.
Les œuvres connaissent parfois un parcours mouvementé avant d’arriver dans les salles d’un musée. Et même ensuite, elles ne sont pas toujours à l’abri : feu, eau, insectes ou vandalisme font partie des risques à anticiper et qui exigent une vigilance quotidienne. Des salles d’exposition aux réserves, découvrez les coulisses du musée du Petit Palais et comment ses équipes œuvrent à la préservation de ce patrimoine pour le transmettre aux générations futures.
Durée 1h
Inscriptions sur réservation (12 personnes maximum)
Réservations :
Mail : reservation.petitpalais@mairie-avignon.com

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org [{« type »: « email », « value »: « reservation.petitpalais@mairie-avignon.com »}] [{« link »: « mailto:reservation.petitpalais@mairie-avignon.com »}] Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.
Visites « Préserver le Patrimoine au quotidien »

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