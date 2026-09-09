Visite guidée au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie, Journées Portes Ouvertes, Amiens

Informations pratiques

Visite guidée au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie Samedi 19 septembre, 09h00 Journées Portes Ouvertes Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Organisation de visites guidées au sein de la résidence sénior Les Jardins d’Arcadie, ancien hôtel particulier.

Journées Portes Ouvertes 3 rue Gloriette 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0356661353 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-amiens-gloriette?residence_interet=123 Ancien Hôtel particulier, puis maternité devenu une magnifique résidence séniors stationnement urbain et parking à proximité

Organisation de visites guidées

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