Visite guidée au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie, Journées Portes Ouvertes, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Journées Portes Ouvertes · Amiens
Informations pratiques
Visite guidée au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie Samedi 19 septembre, 09h00 Journées Portes Ouvertes Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Organisation de visites guidées au sein de la résidence sénior Les Jardins d’Arcadie, ancien hôtel particulier.
Journées Portes Ouvertes 3 rue Gloriette 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0356661353 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-amiens-gloriette?residence_interet=123 Ancien Hôtel particulier, puis maternité devenu une magnifique résidence séniors stationnement urbain et parking à proximité
Organisation de visites guidées
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