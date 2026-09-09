UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amiens

Visite guidée au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie, Journées Portes Ouvertes, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Journées Portes Ouvertes · Amiens

Visite guidée au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie, Journées Portes Ouvertes, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Journées Portes Ouvertes
Adresse
3 rue Gloriette 80000 AMIENS
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visite guidée au sein de la résidence Les Jardins d’Arcadie Samedi 19 septembre, 09h00 Journées Portes Ouvertes Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Organisation de visites guidées au sein de la résidence sénior Les Jardins d’Arcadie, ancien hôtel particulier.

Journées Portes Ouvertes 3 rue Gloriette 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0356661353 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-amiens-gloriette?residence_interet=123 Ancien Hôtel particulier, puis maternité devenu une magnifique résidence séniors stationnement urbain et parking à proximité
Organisation de visites guidées

©

À voir aussi à Amiens (Somme)