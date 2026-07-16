Visite guidée au sein de l’Atelier Claude de Soria, Atelier Claude de Soria, Paris

Informations pratiques

Visite guidée au sein de l’Atelier Claude de Soria 19 et 20 septembre Atelier Claude de Soria Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’événement s’inscrit dans le cadre du centenaire de la naissance de Claude de Soria (1926-2015), offrant une occasion privilégiée de redécouvrir son œuvre et son atelier. Une attention particulière est portée à la dimension visuelle et documentaire du lieu. Pour cette 43e édition en 2026, une sélection exceptionnelle de photographies consacrées à Claude de Soria et à son atelier sera présentée. Réalisées depuis les années 1960 par différents photographes, dont André Morain, Gérard Rondeau etc, ces images offrent un regard sensible sur l’artiste au travail et sur l’évolution de son œuvre au fil des décennies.

Situé au cœur du quartier de Montparnasse à Paris, l’atelier de la sculptrice Claude de Soria constitue un lieu rare de découverte, de recherche et de transmission. À proximité de l’Académie de la Grande Chaumière, où l’artiste étudia auprès d’André Lhote, ainsi que du musée Zadkine et de l’ancien atelier de Fernand Léger, trois figures majeures de son parcours artistique, ce lieu invite à une immersion dans une œuvre singulière, principalement consacrée au ciment comme matériau de création.

Après réservation de votre créneau de visite, vous découvrirez l’atelier où Claude de Soria a conçu l’essentiel de son œuvre. Le parcours permet d’explorer près de 2 000 pièces uniques, ainsi que des dessins préparatoires, des archives, des documents de travail et une importante documentation réunie tout au long de sa vie. Les visiteurs ont également accès à son « musée imaginaire », reflet de ses inspirations et de son univers personnel.

À la croisée d’un espace de création, d’un lieu d’exposition, d’une bibliothèque spécialisée en histoire de l’art et d’une résidence temporaire pour écrivains, scénaristes et chercheurs, l’atelier demeure aujourd’hui un lieu vivant de réflexion et de dialogue autour de l’art.

https://www.claudedesoria.com/

Atelier Claude de Soria 221 boulevard Raspail 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 06 08 55 85 33 https://claudedesoria.com/?cat=528&lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/atelier-claude-de-soria/visite-de-l-atelier »}, {« type »: « email », « value »: « accueilclaudedesoria@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.claudedesoria.com/ »}] L’atelier de Claude de Soria, situé au coeur de Montparnasse à Paris. Découvrez les œuvres d’une sculptrice discrète Claude de Soria dans son atelier caché. Peut être visité gratuitement sur rendez-vous. Métro Raspail, Vavin, Bus 68, 91, 58

Visite commentée

La série des « Boules » dans l’Atelier Claude de Soria, 1980. photo © André Morain. Courtesy Claude de Soria.