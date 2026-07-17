Visite guidée « Aux petits soins pour le patrimoine », Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée « Aux petits soins pour le patrimoine » 19 et 20 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or

Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au coeur de Dijon, venez (re)découvrir le site de l’ancien hôpital général, ravivé et réimaginé entre 2015 et 2022. Sur plus de 6 hectares, découvrez comment le patrimoine a été conservé et mis en valeur dans un projet de transformation globale du quartier. Un exemple indéniable des soins apportés au patrimoine.

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.dijon.fr »}]

Au coeur de Dijon, venez (re)découvrir le site de l’ancien hôpital général, ravivé et réimaginé entre 2015 et 2022. Sur plus de 6 hectares, découvrez comment le patrimoine a été conservé et mis en un…

© Philippe Maupetit