Visite guidée « Aux petits soins pour le patrimoine », Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la gastronomie et du vin · Dijon
Informations pratiques
Visite guidée « Aux petits soins pour le patrimoine » 19 et 20 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Au coeur de Dijon, venez (re)découvrir le site de l’ancien hôpital général, ravivé et réimaginé entre 2015 et 2022. Sur plus de 6 hectares, découvrez comment le patrimoine a été conservé et mis en valeur dans un projet de transformation globale du quartier. Un exemple indéniable des soins apportés au patrimoine.
Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.dijon.fr »}]
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© Philippe Maupetit
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