Visite guidée avec le jardinier du château, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Visite guidée avec le jardinier du château Dimanche 7 juin, 11h00, 14h30 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Accompagnés du jardinier du château et d’une passionnée des plantes et des jardins, vous découvrirez les secrets et les beautés de ce lieu unique.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Son jardin botanique agrémenté de sculptures et de maquettes d’architectures invite également à un moment de détente.

Rendez-vous aux jardins