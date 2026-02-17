Visite Guidée Balade au fil de l’eau Canal de la Martinette RDV Bas de la côte des Chapeliers Romans-sur-Isère
Visite Guidée Balade au fil de l’eau Canal de la Martinette
RDV Bas de la côte des Chapeliers Côte des Chapeliers Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 14:30:00
2026-05-23
Dans le cadre de la FETE DE LA NATURE
La Martinette est un canal millénaire, creusé par les Bénédictins, fondateurs de l’abbaye de Saint-Barnard.
Venant des marais de Peyrins, elle traverse Romans et se jette dans l’Isère au quartier de la Presle.
RDV Bas de la côte des Chapeliers Côte des Chapeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com
English :
As part of the FETE DE LA NATURE (NATURE FESTIVAL)
The Martinette is a thousand-year-old canal dug by the Benedictines, founders of the Abbey of Saint-Barnard.
Coming from the Peyrins marshes, it crosses Romans and flows into the Isère at the Presle district.
