Visite Guidée Balade au fil de l’eau Canal de la Martinette RDV Bas de la côte des Chapeliers Romans-sur-Isère

Visite Guidée Balade au fil de l’eau Canal de la Martinette

RDV Bas de la côte des Chapeliers Côte des Chapeliers Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 14:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la FETE DE LA NATURE

La Martinette est un canal millénaire, creusé par les Bénédictins, fondateurs de l’abbaye de Saint-Barnard.

Venant des marais de Peyrins, elle traverse Romans et se jette dans l’Isère au quartier de la Presle.

RDV Bas de la côte des Chapeliers Côte des Chapeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

English :

As part of the FETE DE LA NATURE (NATURE FESTIVAL)

The Martinette is a thousand-year-old canal dug by the Benedictines, founders of the Abbey of Saint-Barnard.

Coming from the Peyrins marshes, it crosses Romans and flows into the Isère at the Presle district.

