Visite guidée « Biodiversité du parc du Palais Rameau » et « Architecture », Palais Rameau, JUNIA, Lille

Visite guidée « Biodiversité du parc du Palais Rameau » et « Architecture » Samedi 6 juin, 13h00 Palais Rameau, JUNIA Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Visite guidée « Architecture » : animée par Marie-Laure STEFANI, enseignante dans le domaine BUILDING & URBAN ENVIRONMENT chez JUNIA. Nous vous proposons une visite guidée pour découvrir l’histoire du Palais Rameau, son architecture et les grandes étapes de son évolution. Cette visite permet de mieux comprendre l’identité de ce lieu porté aujourd’hui par JUNIA et son inscription dans le patrimoine lillois.

Visite guidée « biodiversité » : animée par Cassandra HARVEY, enseignante chez JUNIA, cette visite vous invite à explorer la richesse de la faune et de la flore présentes dans le jardin du Palais Rameau. Cette découverte met en lumière l’attention portée par JUNIA aux enjeux de biodiversité et à la place du vivant en ville.

Palais Rameau, JUNIA , 39 boulevard Vauban, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.junia.com/fr/tous-les-evenements/palais-rameau-6-juin/ Le Palais Rameau est un lieu emblématique de Lille, reconnu pour son architecture remarquable et son histoire liée aux grandes expositions horticoles du XIXe siècle.

Aujourd’hui, il accueille un projet porté par JUNIA autour de l’agriculture, de l’alimentation et des transitions de demain. Ouverture libre, de 13h à 19h, samedi 6 juin

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©JUNIA