Visite guidée Centre historique, Office de Tourime Métropolitain, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourime Métropolitain · Nancy
Informations pratiques
Visite guidée Centre historique 19 et 20 septembre Office de Tourime Métropolitain Meurthe-et-Moselle
Limité à 34 personnes, 10euros, CityPass (disponible sur le site ou directement à l’Office de Tourisme)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Vous avez envie de comprendre Nancy ? Commencez par son cœur.
Là où tout bat, tout commence. Entre pierres chargées d’histoire et places vibrantes de vie, le centre de Nancy raconte l’âme de la ville. Flânez, levez les yeux, laissez-vous surprendre.
Office de Tourime Métropolitain 1 Place Stanislas, 54000, Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://visites.nancy-tourisme.fr/ »}]
Vous avez envie de comprendre Nancy ? Commencez par son cœur.
© Vincent Damarin
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