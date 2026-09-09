Visite guidée : Chantier naval et marais de Saint-Omer en barque traditionnelle, Les Faiseurs de Bateaux, Saint-Omer

Informations pratiques

Visite guidée : Chantier naval et marais de Saint-Omer en barque traditionnelle 19 et 20 septembre Les Faiseurs de Bateaux Pas-de-Calais

Tarifs : 12€/adulte, 9,5€/jeune ou étudiant, 7,5€/ enfant (4 à 13 ans) et gratuit pour les tout-petits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le chantier naval des derniers faiseurs de bateaux du marais audomarois, puis embarquez en bacôve ! Votre guide vous fera découvrir les rivières, la nature, l’histoire du marais et ses paysages, entre Saint-Omer et la Grande Meer.

Les Faiseurs de Bateaux 43, route de Clairmarais, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesfaiseursdebateaux.fr/ »}]

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©Les Faiseurs de Bateaux