Visite guidée, concert de jazz et attelage, Abbaye de Chéhéry, Chatel-Chéhéry
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Chéhéry · Chatel-Chéhéry
Informations pratiques
Visite guidée, concert de jazz et attelage 19 et 20 septembre Abbaye de Chéhéry Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées (Intérieurs & Chantier)
Samedi : 13h · 15h · 17h
Dimanche : 11h30 · 13h · 15h · 17h
English Tours: Saturday & Sunday, 3 pm.
Concert Jazz
Samedi à 18h30 – Gratuit – Salon doré, jauge limitée.
Rassemblement amical d’attelage
Dimanche à partir de 10h.
Entrée libre – Buvette & restauration légère.
Abbaye de Chéhéry 08250 Chatel-Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est 0620335066 https://www.chehery.com/ Fondée en 1147 dans la vallée de l’Aire au coeur de l’Argonne, l’abbaye Notre-Dame de Chéhéry est issue de la filiation de Clairvaux. Plusieurs fois détruite et reconstruite vers 1750, elle est l’un des témoins remarquable du renouveau architectural monastique du XIIIe siècle. Accès en voiture. Parking disponible à l’Abbaye.
Visites guidées (Intérieurs & Chantier)
©Abbaye de Chéhéry
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