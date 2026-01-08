Visite guidée Contes et légendes Boutique Côté Tourisme Pontivy

Visite guidée Contes et légendes

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Nouveauté 2025

Pendant des siècles, contes et légendes ont animé les veillées au coin du feu. Laissez-vous emporter par ces histoires où se côtoient héros, créatures mystiques et gens du pays. Une expérience à la lumière des lanternes où chaque coin de rue recèle une aventure. .

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

