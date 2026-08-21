Visite guidée costumée « Vive le roi ! Revivez le sacre de Charles X », Office de Tourisme du Grand Reims, Reims

Informations pratiques

Visite guidée costumée « Vive le roi ! Revivez le sacre de Charles X » 19 et 20 septembre Office de Tourisme du Grand Reims Marne

À partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Suivez la vicomtesse Ruinart de Brimont qui vous entraînera à travers les rues de Reims afin de revivre le sacre du roi Charles X. Cette visite immersive et familiale est réalisée par une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès qui jouera le rôle de Madame Ruinart de Brimont, en costume d’époque.

Office de Tourisme du Grand Reims 6 rue Rockefeller, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 77 45 00 http://www.reims-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Reims, 12ᵉ ville de France, cité des sacres au cœur de la Champagne, se caractérise par un patrimoine historique prestigieux et est reconnue par deux inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : la première rassemblant la cathédrale, le palais du Tau et l’ancienne abbaye Saint-Remi ; la seconde, les coteaux, maisons et caves de Champagne.

L’Office de tourisme du Grand Reims vous accompagne toute l’année dans votre découverte de la ville : visites guidées de Reims, excursions dans le vignoble de Champagne, visite de caves, découverte du patrimoine UNESCO, etc.

Suivez la vicomtesse Ruinart de Brimont qui vous entraînera à travers les rues de Reims afin de revivre le sacre du roi Charles X. Cette visite immersive et familiale est réalisée par une de Reims et…

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