Visite guidée : dans les coulisses de la recherche et de l’innovation, explorez les labos et les halles technologiques du campus d’Évreux, Campus Universitaire d’Évreux – site de Navarre, Évreux

Informations pratiques

Visite guidée : dans les coulisses de la recherche et de l’innovation, explorez les labos et les halles technologiques du campus d’Évreux Samedi 19 septembre, 09h30 Campus Universitaire d’Évreux – site de Navarre Eure

Durée 2h30, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le campus universitaire d’Évreux de l’Université de Rouen Normandie propose une visite guidée de ses laboratoires de recherche et de ses halles technologiques situés sur le site de Navarre. Les participants découvriront plusieurs structures de recherche en chimie, biologie et sciences des matériaux (CARMeN, CBSA, équipe BioMMAT du laboratoire PBS), ainsi que des plateformes technologiques et des centres d’expertise en lien avec les filières industrielles. La visite inclut également les halles technologiques (packaging, pharmaceutique, agroalimentaire), dédiées à la formation par projet et à l’innovation. Visites organisées en groupes restreints, sur inscription obligatoire.

Billetterie : https://my.weezevent.com/les-journees-europeennes-du-patrimoine-a-luniversite-devreux-2026

Campus Universitaire d’Évreux – site de Navarre 55 rue Saint-Germain, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie https://iutevreux.univ-rouen.fr/ https://www.instagram.com/campus_universitaire_evreux/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-journees-europeennes-du-patrimoine-a-luniversite-devreux-2026 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 480, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans les coulisses de la recherche et de lu2019innovationu2026Explorez les labos et les halles technologiques du campus du2019Evreux Visites guidu00e9es par les chercheurs.u00a0 Le campus universitaire du2019u00c9vreux de lu2019Universitu00e9 de Rouen Normandie vous ouvrent exceptionnellement les portes de ses laboratoires et de ses halles technologiques. Habituellement ru00e9servu00e9s aux chercheurs et aux u00e9tudiants, ces espaces deviennent accessibles au grand public pour une immersion unique au cu0153ur de la science en train de se faire. Chimie, biologie, santu00e9, matu00e9riaux, innovation industrielleu2026 du00e9couvrez concru00e8tement comment les recherches menu00e9es u00e0 u00c9vreux contribuent u00e0 ru00e9pondre aux grands enjeux du2019aujourdu2019hui et de demain.u00a0Une occasion rare de comprendre comment naissent les idu00e9es, comment elles se transforment en innovationsu2026 et comment la recherche irrigue la formation et le monde professionnel. », « html »: «

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A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le campus universitaire d’Évreux de l’Université de Rouen Normandie propose une visite guidée de ses **laboratoires de recherche** et de ses sur à…

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