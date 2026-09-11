Visite guidée d’architecture de Beaugrenelle Paris 15, Quartier – Dalle Beaugrenelle, Paris

Informations pratiques

Visite guidée d’architecture de Beaugrenelle Paris 15 Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h15, 16h30 Quartier – Dalle Beaugrenelle Paris

Visite gratuite limitée à 20 participants par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez une architecture exceptionnelle du 15e arrondissement de Paris dans un écrin suspendu

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le samedi 19 septembre 2026, des visites guidées et commentées par Christine Hoarau-Beauval vous sont proposées pour découvrir la dalle du Front de Seine Beaugrenelle.

Emblème de l’architecture des années 1970, la dalle de Beaugrenelle offre un paysage unique : 20 tours de grande hauteur aux » tailles de guêpe » érigées sur un vaste espace 100% piéton de 25 hectares et des jardins Labellisés EcoJardin depuis 2016.

Découvrez cette ville dans la ville pour mieux comprendre l’architecture expérimentale et exceptionnelle de ce quartier au cœur du 15e arrondissement de Paris.

Quartier – Dalle Beaugrenelle 60-70 rue Emeriau 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0144888415 http://www.parisfrontdeseine.fr https://twitter.com/_Beaugrenelle;http://www.pariseine.fr;https://www.instagram.com/pariseine_ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/fiAHHfJcmh »}, {« type »: « email », « value »: « beaugrenelle-en-fete@pariseine.fr »}] Espace paysager piéton de 5 ha, sur dalle au-dessus des rues, au cœur du quartier Beaugrenelle, à Paris 15ème. Métro Charles Michels. Station Vélib’ n°15030

Découvrez une architecture exceptionnelle dans un écrin suspendu

© Emeric Fohlen / PariSeine