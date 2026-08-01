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Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville Rue du Château Felletin

mercredi 5 août 2026 · Rue du Château · Felletin

Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville Rue du Château Felletin

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Jardin des feuillantines
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Tarif

Felletin

Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville

Rue du Château Jardin des feuillantines Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Une visite de la ville de Felletin pour traverser le temps. Grace à des photographies anciennes, des plans et des anecdotes sur la commune, découvrez comment naissent les rues, les carrefour et les bâtiments qui font la ville d’aujourd’hui.   .

Rue du Château Jardin des feuillantines Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60  felletinpatrimoine@gmail.com

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English : Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville

L’événement Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville Felletin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Aubusson-Felletin

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