Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville Rue du Château Felletin

Informations pratiques

Felletin

Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville

Rue du Château Jardin des feuillantines Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Une visite de la ville de Felletin pour traverser le temps. Grace à des photographies anciennes, des plans et des anecdotes sur la commune, découvrez comment naissent les rues, les carrefour et les bâtiments qui font la ville d’aujourd’hui. .

Rue du Château Jardin des feuillantines Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

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English : Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville

L’événement Visite guidée de Felletin Avant / Après (re)connaitre la ville Felletin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Aubusson-Felletin