Visite guidée de la Banque de France à Vannes, Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes, Vannes

Informations pratiques

Visite guidée de la Banque de France à Vannes Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes Morbihan

Limité à 25 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Vannes au public le 19 septembre 2026.

Venez visiter ses locaux historiques, patrimoine architectural et découvrir les savoir-faire, les missions, les valeurs et l’histoire de cette institution bicentenaire. Des temps d’échanges et des ateliers seront mis en place avec celles et ceux qui font vivre notre institution au quotidien, afin de mieux comprendre l’action de la Banque de France au service des citoyens, des entreprises et des collectivités.

Ce format libre et accessible s’adresse à tous et offre la possibilité de visiter un lieu patrimonial habituellement fermé au public, tout en participant à un véritable moment de dialogue citoyen.

Le circuit de visite (guidée), d’une durée de 45 minutes, se fait par groupes de 25 personnes. Le public pourra explorer des espaces habituellement fermés.

L’entrée se fait sur réservation, avec présentation d’une pièce d’identité.

Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes 55 Avenue Victor Hugo, 56000, Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne 3414 https://www.banque-france.fr/fr/nous-trouver/vannes https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56003556 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-du-patrimoine-a-vannes?_gl=1*120wop2*_gcl_au*OTAxNTg1ODA5LjE3NzQ1MTUxMTcuMTI3Njc2MTc4Mi4xNzgyMjE1NDkyLjE3ODIyMTYyNDM.*_ga*MTk4Njk3OTMxNi4xNzY1NTI5MzYx*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODIyMjM3MzAkbzg3JGcxJHQxNzgyMjIzNzQ0JGo0NiRsMCRoNDc1MTA0NTUw »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Vannes au public le 19 septembre 2026.

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