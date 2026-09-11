Visite guidée de la basilique de Vézelay, Basilique de Vézelay, Vézelay

Informations pratiques

Visite guidée de la basilique de Vézelay 19 et 20 septembre Basilique de Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Participez à une des visites guidées de la basilique de Vézelay pour les journées européennes du patrimoine !

Découvrez la basilique de Vézelay autrement : une visite guidée à la fois spirituelle et architecturale, proposée par un frère ou une sœur des Fraternités Monastiques de Jérusalem, ou par un guide qui les accompagne.

Basilique de Vézelay Place de la Basilique, 89450 Vézelay, France Vézelay 89450 La Grangeotte Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386333950 https://www.basiliquedevezelay.org La basilique fait partie des édifices importants de l’architecture romane. Elle fut rénovée au XIIe siècle par Viollet-le-Duc. Ce sont les fraternités monastiques de Jérusalem qui s’occupent et gèrent la basilique. La façade occidentale est peut-être l’élément principal qui contribue à la célébrité de l’édifice. Parmi les 3 portails qu’elle compte l’un contient un tympan sculpté.

L’intérieur de la basilique est composé de différentes parties : le narthex, la nef, les chapiteaux, les ornements, les voûtes, le chœur, le transept et la crypte.

Ce sont les moines bénédictins qui ont installés leur confrérie sur la colline de Vézelay en 861. Durant cette année-là, un moine est chargé de ramener les reliques de Marie-Madeleine au monastère. Des miracles s’étant produit, la basilique Sainte-Marie-Madeleine a suscité la curiosité des pèlerins et est devenue une étape officielle du pèlerinage.

C’est en 1920 que l’édifice devient une basilique. Parking.

Participez à une des visites guidées de la basilique de Vézelay pour les journées européennes du patrimoine !

©FMJ