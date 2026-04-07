Visite guidée de la basilique St-Pierre et St-Paul de Luxeuil, Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de la basilique St-Pierre et St-Paul de Luxeuil Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Haute-Saône

Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous devant l’entrée de la basilique. Durée : 45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

En compagnie d’un guide-conférencier, remontez la grande histoire du plus ancien monument de Luxeuil. Du haut de ces majestueuses voûtes de pierre, sept siècles vous contemplent !

Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Place Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Construite au XIIIe siècle, la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul était à l’origine l’église abbatiale de l’abbaye de Luxeuil. Aujourd’hui classé monument historique, cet impressionnant vaisseau de pierre déploie ses voûtes gothiques au cœur du centre historique de la cité thermale. A ne pas manquer : son grand orgue du XVIIe siècle au décor baroque foisonnant !

En compagnie d’un guide-conférencier, remontez la grande histoire du plus ancien monument de Luxeuil. Du haut de ces majestueuses voûtes de pierre, sept siècles vous contemplent !

© OT Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud