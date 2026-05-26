Visite guidée de la bastide de Villeréal Place de la Halle Villeréal
Visite guidée de la bastide de Villeréal Place de la Halle Villeréal lundi 6 juillet 2026.
Villeréal
Visite guidée de la bastide de Villeréal
Place de la Halle Office de tourisme Coeur de Bastides Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Labellisée Plus Beaux Villages de France en 2018, la bastide de Villeréal conjugue merveilles architecturales et patrimoine historique remarquable.
Laissez-vous guider le temps d’une visite et Villeréal n’aura plus aucun secret pour vous !
Les lundis de 11h à 12h à partir du 6 juillet.
Labellisée Plus Beaux Villages de France en 2018, la bastide de Villeréal conjugue merveilles architecturales et patrimoine historique remarquable.
Laissez-vous guider le temps d’une visite par Alexandra, guide conférencière, et Villeréal n’aura plus aucun secret pour vous !
Les lundis de 11h à 12h à partir du 6 juillet.
Rendez-vous 20 minutes avant le départ au Bureau d’Informations Touristiques de Villeréal, place de la Halle.
Réservation obligatoire, départ assuré à partir de 5 personnes.
Visite guidée en français mais support de visite en anglais disponible. .
Place de la Halle Office de tourisme Coeur de Bastides Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la bastide de Villeréal
Awarded the Plus Beaux Villages de France label in 2018, the bastide town of Villeréal combines architectural marvels with a remarkable historical heritage.
Let us guide you on a tour, and Villeréal will hold no secrets for you!
Mondays from 11am to 12pm from July 6.
L’événement Visite guidée de la bastide de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Salon des Vignerons Villeréal 28 mai 2026
- Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière. Villeréal 30 mai 2026
- Opéra Le dernier rêve de Frida et Diego Salle François Mitterrand Villeréal 30 mai 2026
- Conférence Salle François Mitterrand Villeréal 1 juin 2026
- Représentation des ateliers théâtre de Villeréal Salle François Mitterrand Villeréal 6 juin 2026