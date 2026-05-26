Visite guidée de la bastide de Villeréal Place de la Halle Villeréal

Villeréal

Visite guidée de la bastide de Villeréal

Place de la Halle Office de tourisme Coeur de Bastides Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Labellisée Plus Beaux Villages de France en 2018, la bastide de Villeréal conjugue merveilles architecturales et patrimoine historique remarquable.

Laissez-vous guider le temps d’une visite et Villeréal n’aura plus aucun secret pour vous !

Les lundis de 11h à 12h à partir du 6 juillet.

Labellisée Plus Beaux Villages de France en 2018, la bastide de Villeréal conjugue merveilles architecturales et patrimoine historique remarquable.

Laissez-vous guider le temps d’une visite par Alexandra, guide conférencière, et Villeréal n’aura plus aucun secret pour vous !

Les lundis de 11h à 12h à partir du 6 juillet.

Rendez-vous 20 minutes avant le départ au Bureau d’Informations Touristiques de Villeréal, place de la Halle.

Réservation obligatoire, départ assuré à partir de 5 personnes.

Visite guidée en français mais support de visite en anglais disponible. .

Place de la Halle Office de tourisme Coeur de Bastides Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

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English : Visite guidée de la bastide de Villeréal

Awarded the Plus Beaux Villages de France label in 2018, the bastide town of Villeréal combines architectural marvels with a remarkable historical heritage.

Let us guide you on a tour, and Villeréal will hold no secrets for you!

Mondays from 11am to 12pm from July 6.

L’événement Visite guidée de la bastide de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides