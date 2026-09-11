Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2 € par personne / gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ancienne bibliothèque de l’abbaye ouvre exceptionnellement ses portes pour des visites guidées dans le cadre des Journées du patrimoine : venez découvrir cette pièce de style gothique où les moines prenaient place sur les bancs de pierre aménagés sous les fenêtres pour profiter de la lumière du soleil. Cette bibliothèque abritait plus de 5800 livres avant la dispersion des biens de l’abbaye à la révolution…

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 00 01 16 »}] Parkings

L’ancienne bibliothèque de l’abbaye ouvre exceptionnellement ses portes pour des visites guidées dans le cadre des Journées du patrimoine : venez découvrir cette pièce de style gothique où les moines…

smpcd©lachaisedieu