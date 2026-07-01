Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8, Bibliothèque de l’Université Paris 8, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8 Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Université Paris 8 Seine-Saint-Denis

Accès : Ligne 13 station Saint-Denis Université, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La bibliothèque universitaire de Paris 8, construite en 1998 par l’architecte Pierre Riboulet et équipée par le designer Albert Gilles-Cohen, est « un bâtiment-pont peuplé d’oiseaux-livres« .

Conçue pour accompagner les apprentissages et les transmissions, elle met en valeur les travaux photographiques de sa communauté universitaire à travers des expositions régulières et ses collections de livres d’art.

Elle porte en fronton des anagrammes de l’Oulipo (L’avenir est aux lecteurs / Seul astre exact un livre) et propose à ses 23 000 étudiants une surface de 15 000 m², 400 000 livres et un matériel numérique de pointe.

Nous vous proposons de la visiter le samedi 19 septembre de 10 h 30 à 17 h.

Nous vous accueillerons autour d’un café, nous déambulerons ensemble dans les espaces publics et les magasins, et nous terminerons par l’exposition photo de l’association Diaph8 (Déclencheur d’Initiatives en Art et Photographie de Paris 8) du hall d’accueil.

Vous pourrez y choisir des livres sur l’étagère Dons de livres.

Bibliothèque de l’Université Paris 8 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 40 69 69 http://www.univ-paris8.fr/ https://www.bu.univ-paris8.fr/ Entrée libre

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©aureliablanc