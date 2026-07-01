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Visite guidée de la brasserie Bofinger, Brasserie Bofinger, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Brasserie Bofinger · Paris

Visite guidée de la brasserie Bofinger, Brasserie Bofinger, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Brasserie Bofinger
Adresse
5-7 rue de la Bastille 75004 Paris
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Visite guidée de la brasserie Bofinger 19 et 20 septembre Brasserie Bofinger Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Grande brasserie à la « française » fondée en 1864 par Frédéric Bofinger comportant des éléments d’architecture originaux : escalier à large révolution, coupole fleurie, marqueterie de Charles Spindler évoquant le mariage de l’Ami Fritz, luminaires tulipes, vases en céramique du niçois Jérôme Mastier. Remaniée en 1919 (agrandissement), le décor a été refait (1919-1921) par l’architecte Legey et le décorateur Mitgen, avec une coupole ovale ornée de motifs floraux. Après un nouvel agrandissement en 1930, une salle réalisée en 1931 à l’occasion de l’Exposition coloniale a été décorée de tableaux montrant des paysages alsaciens, réalisés par le peintre Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, également auteur de l’enseigne de l’établissement. Les urinoirs, dont les montants sont ornés de têtes de dauphins, sont également à signaler. La devanture de l’établissement a été refaite en 1982, en chêne, à l’identique de celle de 1919.
Accès: métro Bastille

Brasserie Bofinger 5-7 rue de la Bastille 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 87 74 71 http://www.paris-historique.org Grande brasserie à la « française » fondée en 1864 par Frédéric Bofinger comportant des éléments d’architecture originaux : escalier à large révolution, coupole fleurie, marqueterie de Charles Spindler évoquant le mariage de l’Ami Fritz, luminaires tulipes, vases en céramique du niçois Jérôme Mastier. Remaniée en 1919 (agrandissement), le décor a été refait (1919-1921) par l’architecte Legey et le décorateur Mitgen, avec une coupole ovale ornée de motifs floraux. Après un nouvel agrandissement en 1930, une salle réalisée en 1931 à l’occasion de l’Exposition coloniale a été décorée de tableaux montrant des paysages alsaciens, réalisés par le peintre Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, également auteur de l’enseigne de l’établissement. Les urinoirs, dont les montants sont ornés de têtes de dauphins, sont également à signaler. La devanture de l’établissement a été refaite en 1982, en chêne, à l’identique de celle de 1919. Métro Bastille
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