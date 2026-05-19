Agen

Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire

Place du Maréchal Foch Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-28 2026-09-08

Monument d’Agen classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale d’Agen mérite bien une

visite approfondie ! Durant cette visite, vous découvrirez son histoire mouvementée et les

différentes périodes de sa construction.

Monument d’Agen classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale d’Agen mérite bien une

visite approfondie ! Durant cette visite, vous découvrirez son histoire mouvementée et les

différentes périodes de sa construction. Son décor majestueux peint au XIXe siècle par un disciple

d’Ingres vous sera également décrypté.

Petit bonus La visite se poursuivra à l’extérieur par la VISITE EXCEPTIONNELLE de la Salle

Capitulaire, domaine privé, dont les sculptures sont considérées comme un des joyaux de l’Art

roman. .

Place du Maréchal Foch Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire

A UNESCO World Heritage Site, Agen Cathedral is well worth an in-depth visit!

an in-depth visit! During your visit, you’ll discover its eventful history and the different

and the different periods of its construction.

L’événement Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire Agen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Agen