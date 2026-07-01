Visite guidée de la Cathédrale Saint-Stéphane, Cathédrale Saint-Stéphane, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Stéphane · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de la Cathédrale Saint-Stéphane 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Stéphane Paris
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, nous vous invitons à une visite guidée gratuite (1h) de la Cathédrale Saint-Stéphane pour en découvrir l’histoire et l’architecture.
Samedi 20 septembre
– Visites guidées en français : 11h, 14h, 16h
– Divine Liturgie en français : 18h-19h15
Dimanche 21 septembre
– Divine Liturgie en grec et en français : 9h-12h
– Visite guidée en grec : 12h30
– Visites guidées en français : 14h30, 16h30
Cathédrale Saint-Stéphane 7 rue Georges-Bizet 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France +33 (0)1 47 20 67 22 http://www.mgro.fr La Cathédrale Saint-Stéphane, première église grecque orthodoxe de Paris, a été fondée en 1890 et inaugurée en 1895. Ses fondateurs sont les frères Démétrios et Paul Stéfanovich Schilizzi (Σκυλίτση), également connus pour avoir érigé l’Institut de Théologie Orthodoxe de Halki (dans l’actuelle Turquie). L’église a été consacrée à saint Stéphane, en hommage au grand-père des fondateurs, Stéphane Schilizzi, victime du massacre de Chios (1822).
Quatre artistes célèbres de la fin du XIXe siècle ont œuvré à l’église Saint-Stéphane :
– l’architecte français, Emile VAUDREMER (1829-1914), à qui l’on doit aussi Notre-Dame d’Auteuil
– le peintre français, Charles LAMEIRE (1832-1910), également auteur des décorations de Notre-Dame de Lorette
– le peintre allemand, Ludwig THIERSCH (1825-1909), qui a aussi peint des icônes et des fresques à Vienne et à Saint-Pétersbourg
– le maître-verrier français, Léon AVENET (1844-1899), également auteur des vitraux de Notre-Dame d’Auteuil
Quatre faits marquants ont eu lieu à la Cathédrale Saint-Stéphane :
– la chanteuse française, Édith PIAF, s’y est mariée à Théo SARAPO en 1962
– le Président de la République, Charles de GAULLE, était présent au requiem officiel en l’honneur du roi de Grèce, Paul Ier, en 1964
– les funérailles de la chanteuse grecque, Maria CALLAS, y ont été célébrées en 1977
– Sa Sainteté, le Patriarche Œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, a présidé la Divine Liturgie Pontificale, célébrée pour le centenaire de la Cathédrale en 1995 – RER : C (Pont de l’Alma), A (Charles-de-Gaulle – Etoile)
– métro : lignes 9 (Alma Marceau / Iéna), 6 (Boissière / Kléber), 1 (George V),
– bus : 32 (Marceau – Pierre Ier de Serbie), 42 ou 72 ou 80 (Alma Marceau), 63 (Alma Marceau / Iéna), 81 ou 82 (Iéna), 92 (Marceau – Pierre Ier de Serbie / Alma Marceau)
Visite guidée
© Vasilis Skarleas
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