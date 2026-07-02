Visite guidée de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, Cour Mably, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 19 et 20 septembre Cour Mably Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la découverte de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine

Installée dans l’ancien couvent de la cour Mably, la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Venez découvrir ses missions, ses métiers et son rôle essentiel de tiers de confiance au service des citoyens.

Une occasion unique de comprendre le fonctionnement de cette institution au cœur de la vie publique locale, dans un lieu chargé d’histoire.

Cour Mably Place du Chapelet, 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

À la découverte de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine

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