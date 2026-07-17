Visite guidée de la chapelle de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de la Sorbonne 19 et 20 septembre La Sorbonne Paris

Inscription obligatoire, 35 places maximum par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Cette année à nouveau la Sorbonne propose une visite guidée exceptionnelle de sa chapelle.

Au cœur du quartier latin animé par les étudiants de Paris se dresse le symbole de la plus ancienne université de France, le dôme de la chapelle de la Sorbonne. Point de repère majeur de l’architecture religieuse classique française dans ce quartier étudiant par excellence, la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne (ou chapelle de la Sorbonne) est aujourd’hui l’un des bâtiments les plus emblématiques de Paris. Conçue par les artistes les plus talentueux de leur temps, elle abrite des trésors insoupçonnés et constitue un témoin unique de l’architecture du Paris du XVIIe siècle.

Cette visite guidée vous donnera les clefs pour comprendre ses enjeux et dévoiler certains de ses secrets, dont ceux du tombeau du Cardinal de Richelieu. Vous pourrez également découvrir les peintures de la chapelle, restaurées en 2026, dont les médaillons peints par Philippe de Champaigne au XVIIIe siècle.

Embarquez avec nous dans un voyage temporel et architectural!

Si vous ne pouvez pas vous inscrire à la visite guidée, sachez que la Chapelle fait partie du parcours de visite de la Sorbonne pendant les Journées Européennes du Patrimoine qui est proposé sans réservation !

La chapelle de la Sorbonne, en raison de son architecture ancienne, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France http://www.sorbonne.fr https://twitter.com/sorbonnefr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-de-la-chapelle-de-la-sorbonne »}] La Sorbonne. Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence et de culture, de savoir et d’esprit critique. Située au cœur du Quartier Latin, la Sorbonne était l’un des collèges médiévaux de l’Université de Paris, avant de désigner, par extension, cette université tout entière. Rénovée par le cardinal de Richelieu, elle fut reconstruite par la IIIe République qui en fit le cœur et le symbole du système d’enseignement français. De nos jours siège de la chancellerie des universités et de l’académie de Paris, elle abrite toujours plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche de renommée internationale. Elle a vu se succéder en ses murs nombre de grands esprits, des savants et des passeurs de savoir qui ont contribué à enrichir le patrimoine commun de l’humanité. En Sorbonne, le mot patrimoine prend tout son sens à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce haut lieu du savoir vous ouvre ses portes et vous convie à venir découvrir les trésors qu’abritent ses murs, témoins et symboles d’une histoire bientôt millénaire au service de la connaissance.

Visite guidée de la chapelle

Le Tombeau de Richelieu © Chancellerie des universités de Paris