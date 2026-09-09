Visite guidée de la chapelle Notre-Dame, Eglise Notre-Dame des Armées, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame des Armées Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite historique et culturelle du monument.

Eglise Notre-Dame des Armées 4 impasse des Gendarmes 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France https://notredamedesarmees.com/

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Notre Dame des Armées