Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph, Mâcon
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle Saint-Joseph · Mâcon
Informations pratiques
Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph 18 et 19 septembre Chapelle Saint-Joseph Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:10:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:10:00+02:00
La Chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, a été construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon. L’intérieur de la chapelle vous surprendra par son riche décor du XIXe siècle, créé par le peintre mâconnais Victor Bussière (1836-1905). Les membres de l’association Polysémie Contemporaine vous attendent nombreux et curieux pour ces visites particulières.
Chapelle Saint-Joseph 5 rue de la Paix, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 67 04 79 15 https://apc71.weebly.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}] La chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, fut construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon.
L’intérieur de la chapelle surprendra les visiteurs par son riche décor du XIXe siècle, créé par le peintre mâconnais Victor Bussière (1836-1905). l’accès à la chapelle s’effectue par l’école Jeanne-d’Arc.
La Chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, a été construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon. L’intérieur de la chapelle vous par…
©Ville de Mâcon
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