Visite guidée de la Chapelle Saint Sylvain, Chapelle Saint-Sylvain, Nevers

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle Saint Sylvain 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Sylvain Nièvre

Les visites sont limitées à 15 personnes environ. En cas d’affluence, vous pourrez vous inscrire sur place uniquement pour la visite suivante (toutes les 30 à 40 minutes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La chapelle Saint Sylvain borde la route qui relie Nevers à Coulanges-les-Nevers. Elle est insérée dans l’architecture civile de la rue depuis des siècles et le passant pressé ne la remarque pas.

Pourtant, c’est au numéro 52 rue Mademoiselle Bourgeois que se trouve ce trésor longtemps oublié, redécouvert à partir de 1999.

Des études récentes de la charpente permettent de la dater de 1270, en faisant l’une des plus anciennes connues en Bourgogne-Franche-Comté.

Ses fresques du XIVème siècle, ses peintures de faux-appareils, son architecture remarquable en font un lieu important du patrimoine médiéval nivernais.

C’est au XXIème siècle que plusieurs artistes de renommée internationale ont investi cette chapelle de leurs œuvres, dont François Morellet, qui en a réalisé, notamment, le grand vitrail

Chapelle Saint-Sylvain 52 rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 75 37 20 33 Cette chapelle médiévale compte des décors et peintures classés au titre des Monuments historiques.

Huit artistes célèbres ont réalisé une œuvre spécifique pour cet édifice, en écho aux peintres du Moyen Âge, des visages et des tracés géométriques, qui sont présentes sur les murs. Ainsi, Claude Viallat, François Morellet, Claude Parent, Bernard Rancillac, Jean Le Gac, François Boisrond, Erro ou encore Claude Lévêque ont transformé cette modeste chapelle en un édifice exceptionnel et unique, lien entre la peinture médiévale et l’art contemporain.

Cette chapelle est devenue incontournable pour les amateurs d’arts ancien et actuel. S’y trouvent côte à côte les peintures médiévales dégagées depuis 2003 et des œuvres contemporaines qui s’en sont inspirées.

La chapelle Saint Sylvain borde la route qui relie Nevers à Coulanges-les-Nevers. Elle est insérée dans l’architecture civile de la rue depuis des siècles et le passant pressé ne la remarque pas.

©chapellesaintsylvain